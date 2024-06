Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 22,94 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 22,94 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.205.487 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 1,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,894 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,39 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,09 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,42 Prozent auf 27,94 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

