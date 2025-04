Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 32,03 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 32,03 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 32,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.515.655 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 21,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,89 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,93 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29,37 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight

Vodafone-Aktie verliert: Kartellamt verhängt Abmahnung