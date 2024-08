Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Mittag fester

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,11 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,11 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 25,13 EUR. Mit einem Wert von 25,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 974.228 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2024 bei 25,34 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 0,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 23,93 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,890 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,59 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 08.08.2024 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,31 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 28,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,83 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Börse Frankfurt: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain