Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 27,73 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 27,73 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 27,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 267.831 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 28,33 EUR markierte der Titel am 17.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 2,16 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,863 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 32,93 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Rot

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus