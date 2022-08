Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 18,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 19,04 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,97 EUR. Bei 18,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 265.769 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 04.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,39 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 2,14 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 31,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,77 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28.023,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.593,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,38 Prozent gesteigert.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 09.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

