Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 26,34 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 26,34 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.496.414 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 27,02 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,58 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,52 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,852 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 32,64 EUR.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

