Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 26,23 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 26,23 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 26,24 EUR. Bei 26,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 92.592 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 34,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,852 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 32,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,31 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

