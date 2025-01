Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 29,92 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 29,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 29,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 225.829 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,78 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 2,87 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 20,73 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,898 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50 EUR an.

Am 14.11.2024 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Am 07.05.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,87 EUR im Jahr 2024 aus.

