Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 23,96 EUR abwärts.

Um 15:50 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 23,96 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 23,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,01 EUR. Bisher wurden heute 2.494.898 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2024 bei 24,41 EUR. 1,88 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 22,78 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,904 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,59 EUR an.

Am 16.05.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 3,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 27,94 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,84 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

