Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom steigt am Dienstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 34,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 34,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 35,01 EUR. Bei 34,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.224.618 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 0,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,73 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,770 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 14.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,96 Prozent zurück. Hier wurden 28,50 Mrd. EUR gegenüber 29,37 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Am 07.05.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach

Telekom-Aktie höher: Telekom führt verbesserten Schutz gegen betrügerische SMS ein