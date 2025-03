Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 33,56 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 33,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 33,59 EUR. Mit einem Wert von 33,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.012.734 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,73 EUR am 18.04.2024. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 38,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,74 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29,37 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,93 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,05 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

