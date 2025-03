Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag verlustreich

Deutsche Telekom im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 33,23 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 33,23 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 33,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 236.973 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,07 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.04.2024 Kursverluste bis auf 20,73 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 38,74 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 26.02.2025. Das EPS belief sich auf 0,85 EUR gegenüber -0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,32 Prozent auf 30,93 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 07.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 2,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

