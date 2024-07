Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 24,12 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 24,12 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,12 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 81.769 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 22.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,41 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 1,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,904 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,59 EUR.

Am 16.05.2024 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,09 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

DAX aktuell: DAX liegt am Nachmittag im Minus