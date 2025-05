Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 34,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 34,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,13 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 229.561 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 21,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2024). Mit Abgaben von 36,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,17 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie dennoch tiefer: Telekom kauft umfangreiches TV-Rechtepaket

Telekom-Aktie verliert: Abdu Mudesir wird Nachfolger von Vorständin Claudia Nemat

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren eingefahren