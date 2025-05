Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Mittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 33,96 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 34,02 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,92 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 742.086 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.05.2024 bei 21,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,17 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,76 Mrd. EUR – ein Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Deutsche Telekom am 07.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 2,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

