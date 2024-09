Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom stabilisiert sich am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 26,33 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 26,33 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,40 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 26,28 EUR. Bei 26,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 190.624 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,62 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,852 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 32,64 EUR.

Am 08.08.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 28,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

