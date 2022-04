Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag nahe Nulllinie

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie um 09:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 17,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 17,78 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 17,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 250.094 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 18,92 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 6,43 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 22,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 24.02.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28.934,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.622,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,75 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2022 erfolgen. Am 11.05.2023 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

