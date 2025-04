Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 31,02 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 31,12 EUR. Bei 31,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.179.005 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,46 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 30,82 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,42 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 26.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 EUR gegenüber -0,21 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29,37 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,93 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Am 07.05.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,02 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

