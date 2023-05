Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 21,07 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,21 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 410.718 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 9,78 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,35 EUR ab. Mit Abgaben von 17,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,76 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 11.05.2023. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.839,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.023,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 10.08.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

