Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 24,36 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 24,36 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 24,43 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 684.467 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2024 erreicht. 0,29 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2023 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,05 Prozent.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,904 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,59 EUR.

Am 16.05.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 3,09 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.

