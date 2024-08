Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Nachmittag vor

Deutsche Telekom im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,68 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 25,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 25,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.306.365 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,84 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,50 EUR fiel das Papier am 31.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,08 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,859 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,01 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 28,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

