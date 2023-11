Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 21,96 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 21,96 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.780.960 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. 5,33 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Mit Abgaben von 15,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,97 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 27.556,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.979,00 EUR umgesetzt worden.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

