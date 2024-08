Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 25,83 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 25,83 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 25,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,69 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.994.148 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 25,86 EUR markierte der Titel am 30.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 19,52 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,859 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,01 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,22 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

