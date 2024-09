Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag gefragt

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,44 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 26,44 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,52 EUR. Mit einem Wert von 26,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.021.285 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,02 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,52 EUR am 06.10.2023. Abschläge von 26,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,852 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,64 EUR an.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,80 EUR je Aktie.

