Deutsche Telekom Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Deutsche Telekom

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 18,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,64 EUR. Bei 19,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 4.255.660 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.11.2022 auf bis zu 19,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR. Mit Abgaben von 28,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 25,94 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,27 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28.979,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,82 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet. Am 22.02.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,59 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

