Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE macht Boden gut

Zuletzt sprang die Deutsche Wohnen SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 45,48 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.256 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Deutsche Wohnen SE-Aktie bis auf 45,48 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.630 Deutsche Wohnen SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.11.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 05.05.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,36 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,30 EUR je Deutsche Wohnen SE-Aktie an. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Wohnen SE ein EPS in Höhe von 1,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Deutsche Wohnen SE-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Wohnen SE im April mehrheitlich zum Kauf

Deutsche Wohnen peilt 2040 nahezu klimaneutralen Gebäudebestand an

Erste Schätzungen: Deutsche Wohnen SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

