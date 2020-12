Deutsche Wohnen SE-Aktie aktuell: Deutsche Wohnen SE zieht an

Zuletzt sprang die Deutsche Wohnen SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 41,64 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 13.258 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Wohnen SE-Aktie sogar auf 41,65 EUR Bei 41,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 489.710 Deutsche Wohnen SE-Aktien.

Am 09.11.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,97 EUR an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.03.2020 Kursverluste bis auf 27,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,02 EUR aus. Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,91 EUR je Deutsche Wohnen SE-Aktie.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 164.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Gesamtwert von ca. EUR 24,2 Mrd. sowie Pflegeimmobilien mit 12.200 Pflegeplätzen und Appartements für Betreutes Wohnen im Wert von EUR 1,3 Mrd.

