Deutsche Wohnen SE Aktie News: Deutsche Wohnen SE stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Wohnen SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.194 Punkten steht. Der Kurs der Deutsche Wohnen SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,96 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 322.731 Deutsche Wohnen SE-Aktien.

Am 15.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2021 bei 38,03 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 50,62 EUR an. In der Deutsche Wohnen SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Die aktuellsten News zur Deutsche Wohnen SE-Aktie

Milliardendeal: Deutsche Wohnen und Vonovia verkaufen knapp 15.000 Wohnungen an Berlin - Aktien uneins

Deutsche Wohnen und Vonovia-Aktien im Plus: Annahmeschwelle bei Übernahme gestrichen

Vonovia kommt bei Deutsche-Wohnen-Aktionären nur langsam voran - Streicht Vonovia die Annahmeschwelle?

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Wohnen