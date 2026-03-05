DAX24.053 -0,6%Est505.833 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4100 +2,6%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.034 -0,6%Euro1,1596 -0,3%Öl84,18 +1,9%Gold5.142 ±0,0%
Deutscher Dienstleistungsumsatz Dezember real -0,8% gg Vm

05.03.26 08:14 Uhr

DOW JONES--Der Umsatz in Dienstleistungssektor (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) ist im Dezember gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,8 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ergab sich für volle Jahr 2025 ein Zuwachs von 2,1 Prozent, wobei für das erste Halbjahr ein Zuwachs von 2,4 Prozent gemeldet wurde und für das zweite von 1,9 Prozent. Im vierten Quartal sanken die Umsätze um 1,2 Prozent.

Den größten realen Umsatzanstieg im Jahr 2025 verzeichneten der Bereich Information und Kommunikation mit einem Zuwachs von 4,5 Prozent, gefolgt vom Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Plus von 2,5 Prozent. In den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie im Bereich Verkehr und Lagerei stiegen die Umsätze um 2,2 Prozent beziehungsweise 1,3 Prozent. In den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) fiel der reale Zuwachs mit 0,7 Prozent moderater aus.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 02:15 ET (07:15 GMT)