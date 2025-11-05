Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im August

DOW JONES--Der Umsatz im deutschen Dienstleistungssektor (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im August abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sank er gegenüber dem Vormonat preis- und saisonbereinigt um 0,5 Prozent. Das für Juli vorläufig gemeldete Minus von 0,3 Prozent wurde auf ein Plus von 0,7 Prozent revidiert.

November 05, 2025 02:11 ET (07:11 GMT)