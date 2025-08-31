DAX24.026 -0,1%ESt505.389 -0,1%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.507 -1,9%Euro1,1667 -0,1%Öl68,08 -0,3%Gold3.407 -0,3%
Deutscher Einzelhandel im Juli schwächer als erwartet

29.08.25 08:10 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Juli stärker als erwartet gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang um 0,5 Prozent prognostiziert.

Auf Jahressicht lagen die Umsätze im Juli preisbereinigt um 1,9 Prozent höher. Der Einzelhandel macht rund 25 Prozent des privaten Konsums in Deutschland aus. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen sehr häufig größeren Revisionen.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im Juli real um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 0,1 Prozent.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der Umsatz im Juli gegenüber dem Vormonat real um 0,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wuchsen die Umsätze real um 3,5 Prozent.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Juli ein Minus von real 3,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz real um 13,8 Prozent höher.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 02:10 ET (06:10 GMT)