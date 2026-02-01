DAX24.930 +0,3%Est505.995 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 +2,1%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.603 +1,5%Euro1,1873 ±0,0%Öl67,59 +0,1%Gold4.997 +1,5%
Deutscher Einzelhandelsumsatz für Dezember nach oben revidiert

13.02.26 14:45 Uhr

DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Dezember stärker gewachsen als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,8 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Zuwachs von 0,1 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,1 Prozent höher.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 08:46 ET (13:46 GMT)