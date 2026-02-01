Deutscher Einzelhandelsumsatz für Dezember nach oben revidiert
13.02.26 14:45 Uhr
Werbung
DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Dezember stärker gewachsen als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,8 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Zuwachs von 0,1 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,1 Prozent höher.
Werbung
Werbung
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2026 08:46 ET (13:46 GMT)