Deutscher Einzelhandelsumsatz für Oktober nach oben revidiert
17.12.25 08:48 Uhr
DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels haben sich im Oktober etwas besser entwickelt als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,1 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 0,3 Prozent gemeldet worden.
Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 1,4 Prozent höher.
