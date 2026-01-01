DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -3,6%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.183 -1,2%Euro1,1694 ±0,0%Öl59,92 -1,0%Gold4.451 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiatische Börsen geben nach -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- grenke im Fokus
Top News
Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX könnte erstmals 25.000er Marke überspringen Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX könnte erstmals 25.000er Marke überspringen
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Deutscher Einzelhandelsumsatz sinkt im November unerwartet

07.01.26 08:05 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Einzelhandelsumsatz in Deutschland ist im November schwächer als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank er gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,6 Prozent und lag um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von 0,2 Prozent prognostiziert. Das vorläufig für Oktober gemeldete Plus von 0,1 Prozent wurde auf 0,3 Prozent revidiert. Für das Gesamtjahr 2025 meldete Destatis einen Umsatzzuwachs von 2,4 Prozent.

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 02:06 ET (07:06 GMT)