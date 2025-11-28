Deutsches Reallohnwachstum beschleunigt sich im dritten Quartal

DOW JONES--Das Wachstum der Reallöhne in Deutschland hat sich im dritten Quartal 2025 beschleunigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Reallöhne um 2,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Im zweiten Quartal waren es 1,9 Prozent gewesen und im ersten Quartal 1,2 Prozent. Die Nominallöhne stiegen mit einer Jahresrate von 4,9 Prozent, nachdem sie in den beiden Vorquartalen um 4,1 und 3,6 Prozent zugelegt hatten.

Nach Angaben von Destatis hatte das Fünftel der Vollzeitbeschäftigten mit den geringsten Verdiensten mit einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 7,2 Prozent die stärksten Verdienststeigerungen. Damit setzte sich der Trend fort, dass die Nominallöhne von Geringverdienenden prozentual am stärksten steigen.

Die Verdienste der Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 4,9 Prozent und damit genauso stark wie die Nominallöhne in der Gesamtwirtschaft. Für das oberste Fünftel mit den höchsten Verdiensten unter den Vollzeitbeschäftigten betrug der Nominallohnanstieg ebenfalls 4,9 Prozent.

