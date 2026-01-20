DAX24.610 -1,4%Est505.857 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,09 -3,2%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.682 -2,3%Euro1,1726 +0,7%Öl64,24 +0,1%Gold4.724 +1,1%
Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich stärker als erwartet

20.01.26 11:31 Uhr

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland haben sich im Januar überraschend deutlich verbessert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 13,8 Punkte auf 59,6 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 50,0 Punkte gerechnet.

"2026 könnte den Wendepunkt markieren", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Trotz der positiven Konjunkturerwartungen sollte aber weiterhin daran gearbeitet werden, die Standortattraktivität zu stärken, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen." Die unberechenbare US-Handelspolitik belastet laut Wambach die deutsche Exportwirtschaft.

Verbessert hat sich die immer noch sehr schwache Bewertung der aktuellen Lage. Der entsprechende Indikator stieg um 8,3 Punkte auf minus 72,7 Punkte. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 76,0 Punkte erwartet./jsl/jkr/mis