DEUTZ Aktie News: DEUTZ fällt am Dienstagmittag

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,36 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 7,36 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 7,29 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 244.544 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Bei 7,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 7,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 50,54 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,60 EUR an.

DEUTZ gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,07 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 454,70 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 489,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,596 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

