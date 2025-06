DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 7,62 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 7,62 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,71 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,48 EUR. Bisher wurden heute 656.639 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,27 Prozent. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 109,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 30.04.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,07 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 454,70 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 489,00 Mio. EUR ausgewiesen.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,596 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

