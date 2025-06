DEUTZ Aktie News: DEUTZ verliert am Nachmittag

DEUTZ im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 7,68 EUR.

Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 7,68 EUR nach. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 7,67 EUR. Mit einem Wert von 7,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 710.351 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 7,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,60 EUR.

Am 30.04.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 489,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 454,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,596 EUR je DEUTZ-Aktie.

