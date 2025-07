DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 7,52 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 7,52 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 7,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80.725 DEUTZ-Aktien.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 7,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 5,72 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 51,56 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,60 EUR.

DEUTZ ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 489,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 454,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,596 EUR je Aktie aus.

