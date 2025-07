DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 7,53 EUR.

Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 7,53 EUR nach. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 7,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.006 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 30.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 489,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 454,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,596 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

