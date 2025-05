DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Nachmittag an Fahrt

DEUTZ im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 7,42 EUR.

Das Papier von DEUTZ konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 7,42 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,49 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,35 EUR. Bisher wurden heute 530.166 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 7,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,15 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,91 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,183 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DEUTZ-Aktie bei 10,60 EUR.

Am 30.04.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 489,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 454,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,596 EUR je DEUTZ-Aktie.

