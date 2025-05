DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittwochmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 7,44 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 7,44 EUR nach. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 7,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 440.659 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei 7,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 6,79 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 51,08 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,183 EUR je DEUTZ-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,60 EUR.

Am 30.04.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 489,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 454,70 Mio. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,596 EUR je Aktie aus.

