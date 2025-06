DEUTZ Aktie News: DEUTZ stabilisiert sich am Montagvormittag

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,57 EUR.

Bei der DEUTZ-Aktie ließ sich um 09:04 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 7,57 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 7,57 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 7,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,56 EUR. Zuletzt wechselten 10.356 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 7,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,02 Prozent. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 107,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DEUTZ-Aktie bei 10,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 30.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 489,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 454,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,596 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

