DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

15.04.25 16:10 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Plus bei 6,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,9 Prozent auf 6,64 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 6,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.119.163 DEUTZ-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 7,95 EUR. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 19,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 45,18 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,175 EUR je DEUTZ-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,60 EUR. Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 20.03.2025. DEUTZ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,13 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 507,80 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 523,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,614 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie SDAX-Handel aktuell: SDAX-Börsianer bekommen nachmittags kalte Füße Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell So schätzen die Analysten die Zukunft der DEUTZ-Aktie ein

