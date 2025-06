DEUTZ Aktie News: DEUTZ behauptet sich am Montagnachmittag

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Mit einem Kurs von 7,56 EUR zeigte sich die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 7,56 EUR bewegte sich die DEUTZ-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 7,61 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 7,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 239.441 DEUTZ-Aktien.

Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 5,09 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 107,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,60 EUR.

Am 30.04.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 489,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 454,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,596 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

