DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochmittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 7,32 EUR. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,36 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,19 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 276.034 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 7,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 7,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 50,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,60 EUR.

DEUTZ veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 489,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 454,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,596 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie setzt Erholung fort

DEUTZ-Aktie in Grün: Gewinne von DEUTZ unter Druck - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet

DEUTZ-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats