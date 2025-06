DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 7,23 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die DEUTZ-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 7,23 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,19 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.825 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Am 30.04.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,54 Prozent auf 489,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 454,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,596 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie setzt Erholung fort

DEUTZ-Aktie in Grün: Gewinne von DEUTZ unter Druck - Aufschwung im zweiten Halbjahr erwartet

DEUTZ-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats