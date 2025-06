DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 7,29 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 7,29 EUR. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,39 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 428.180 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,60 EUR.

DEUTZ ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. DEUTZ hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,07 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 489,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 454,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,596 EUR je DEUTZ-Aktie.

