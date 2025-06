DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich DEUTZ

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 7,00 EUR.

Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,5 Prozent auf 7,00 EUR nach. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,90 EUR nach. Bei 6,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 349.583 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,50 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 92,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,60 EUR.

Am 30.04.2025 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,07 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 489,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 454,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,596 EUR fest.

